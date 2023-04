(Di sabato 22 aprile 2023) Forza Italia cresce e raggiunge quota 8%: il centrodestra va al 46,3%. Aumenta il gradimento per, mentre scende quello per

...Salvini cresce eanche il Pd. È quanto emerge dal sondaggio Index illustrato in diretta da Corrado Formigli a PiazzaPulita , su La7, nella puntata del 20 aprile. Il partito di Giorgia, ...... presidente del Senato e seconda carica dello Stato e della presidente del Consiglio Giorgia. che sono sempre stati ildel Parlamento. Ma, anche lasciando perdere il cursus honorum ...La fiducia degli italiani nella premierrimane sostanzialmente stabile al 43,7%. Le ... Balzo in avanti per la Lega cheal 9,7%, Forza Italia si trova ora in quinta posizione col 7,5% grazie ...

Sale Meloni, giù Schlein. Calano Terzo Polo e M5S: l'ultimo sondaggio ilGiornale.it

Forza Italia cresce e raggiunge quota 8%: il centrodestra va al 46,3%. Aumenta il gradimento per Meloni, mentre scende quello per Schlein ...Da qualche settimana molti si chiedono se la luna di miele tra gli italiani e il governo sia terminata. A giudicare dal sondaggio odierno non si direbbe, dato che rispetto a marzo il gradimento per l’ ...