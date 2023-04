Sacchi | “Milan e Inter si giocano l’ingresso in finale ad alta tensione”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, conosce Roberto De Zerbi da quando l'allenatore del Brighton aveva 15 anni e giocava nelle giovanili del. È stato ...Inter,, Juve, Roma e Fiorentina hanno la possibilità di aggiudicarsi un trofeo. È un segno di ... - dice Arrigo- Cinque squadre nelle semifinali delle coppe europee sono un notevole ......dello Sport riporta anche della prima telefonata ricevuta da colui che traghettò alla fine degli anni Novanta ilallo scudetto una volta ritornato nella sua dimora, ovvero da Arrigo

Champions, Sacchi: "Ecco come Milan o Inter possono alzare il trofeo" Milan News

Sacchi: «Ecco come Inter o Milan possono alzare la Champions League». Le parole dell’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di come Milan o Inter possono ...Arrigo Sacchi è intervenuto sulle pagine della Gazzetta dello Sport per parlare dell'exploit delle italiane in Champions. Ecco il consiglio dato a Milan e ...