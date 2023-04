Sabato Rai Sport | Web e Play 22 Aprile 2023 | diretta Rugby | Nuoto | Pallavolo | Tuffi

(Di sabato 22 aprile 2023) Come ogni fine settimana oggi,22, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale...

Le puntate sono visibili, in seconda serata, su2 , da15 aprile. La nuova stagione è stata presenta nella sededi Viale Mazzini dallo stesso Rinaldi che firma anche il programma alla ...Nell'ultima giornata di29 aprile alle ore 18 si svolgerà un focus dedicato a "Mamma Africa"... al quale parteciperanno: Enzo Nucci (inviato Tg3 ed ex corrispondenteper l'Africa ...Il testo fa parte dello speciale Dopodomani in uscita22 aprile. Interrogarsi sul rapporto ... Liliana Cavani (che riceverà quest'anno a Venezia il Leone d'Oro alla Carriera) firma per lail ...

La Giornata Mondiale della Terra – FAI LA TUA PARTE Rai Storia

Indice dei contenuti1 Napoletano E famme na pizza in diretta da Napoli2 La serata evento con protagonisti gli stereotipici tipici sulla città di Napoli3 Napoletano E famme na pizza, il cast Condividi ...Domani in programma le due sfide di semifinale che possono essere decisive. La squadra di Piazza alle 18.00 può eliminare Civitanova davanti al pubblico dell'Allianz. Alle 20.30 secondo match point pe ...