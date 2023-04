Russia | chi è Shaman | il ‘cantante di Putin’ vola su YouTube

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 22 aprile 2023) Le canzoni sono inni al nazionalismo e omaggi ai soldati che combattono in Ucraina Anche la musica al servizio della propaganda russa nella guerra con l’Ucraina, Mosca ‘arruola’ anche i cantanti. Uno, in particolare, spicca nel panorama musical-patriottico. Il 31enne, all’anagrafe Yaroslav Dronov, sembra essersi guadagnato i galloni diufficiale’ dell”operazione speciale’ che il presidente russo Vladimir Putin ha avviato a febbraio 2022 ordinando l’invasione dell’Ucraina e innescando la guerra che dura da oltre 14 mesi. Nell’ultimo anno,ha sfornato canzoni a ripetizione. Tutte celebrano la, la storia e le radici della nazione. I titoli dei brani reperibili su– con divagazioni tra il pop e le ballate – non lasciano spazio a troppi dubbi. “Sono russo” vanta ...