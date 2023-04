(Di sabato 22 aprile 2023) Anche la musica al servizio della propaganda russa nella guerra con l'Ucraina, Mosca 'arruola' anche i cantanti. Uno, in particolare, spicca nel panorama musical - patriottico. Il 31enne, all'...

Il nuovo video mostra questi luoghi eterni come la stessa. Lasiamo tutti noi". 22 aprile 2023...il filosofo russo parlare della sua ultima opera ma anche di quello che sta succedendo in. ... tutta geografica e quindi geopolitica, l'Italia è sempre stata controllata daha avuto, ed ha, ...Stampare soldi non basta:vuol pagare con moneta svalutata deve accettare prezzi sempre più ... petrolio e gas, cui si è aggiunto il conflitto geopolitico nei confronti die Cina: la ...

Russia, chi è Shaman: il 'cantante di Putin' vola su YouTube Adnkronos

Chi era Jan Palach, lo studente universitario ceco che si diede fuoco in piazza San Venceslao, a Praga, il 16 gennaio 1969, diventato il simbolo della… Leggi ...Il presidente del Senato: 'Allibito dallo stravolgimento della verità sulle mie parole'. Salvini: 'Festeggio lavorando la Liberazione e il primo maggio' (ANSA) ...