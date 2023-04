Rulmeca Group acquisisce Douglas Manufacturing

Leggi su bergamonews

(Di sabato 22 aprile 2023) Almè.Holding Spa annuncia l’acquisizione diLtd, società con sede negli Stati Uniti con stabilimento e uffici a Pell City Alabama.è un marchio consolidato, costruito in oltre 45 anni di attività, come produttore e distributore di componenti e soluzioni di trasporto ingegnerizzate per applicazioni di movimentazione di materiali sfusi. Con questa acquisizioneamplia il proprio gruppo di aziende, ora composto da nove unità produttive.Ltd, fondata nel 1978, è riconosciuta tra le aziende più affermate del settore, focalizzata sulla fornitura di prodotti di alta qualità e con tempi rapidi di consegna.fornisce clienti in Nord, Centro e Sud America operanti in un’ampia gamma di ...