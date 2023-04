Rugby | Top 10 | Rovigo prima in regular season | sfiderà Colorno L’altra semifinale Petrarca-Valorugby

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) Si sono disputati gli anticipi dell’ultima giornata del massimo campionato italiano die quasi tutte le sentenze sono scritte. Manca la partita di domani tra Torino e Calvisano, con i piemontesi obbligati dai risultati odierni a vincere con bonus per impattare Mogliano in fondo alla classifica. Ecco come è andata. La Femi-CZchiude in vetta alla classifica, travolgendo l’HBSper 66-7, mentre alle sue spalle le Fiamme Oro fermano sul 33-33 i campioni in carica delPadova, che così chiude la stagione regolare al secondo posto. Terzo il Valo, che giocherà domani, e quarto. In chiave salvezza, invece, il Mogliano centra quattro punti pesantissimi in casa dei Sitav Lyons e si porta a più cinque sul Cus Torino, costretto a vincere con il bonus nella ...