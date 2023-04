Rugby femminile | Sei Nazioni 2023 | Italia irriconoscibile | la Scozia ringrazia e vince

(Di sabato 22 aprile 2023) Si è chiusa a Edimburgo la sfida travalida per il quarto turno del TikTok Women’s Six Nations. Un match molto deludente da parte delle azzurre, che sbagliano tantissimo, sono molto fallose e, così, tornano incon una brutta sconfitta, la prima dal 2017 contro le scozzesi. Avvio difficile per le azzurre, che commettono qualche errore di handling di troppo e nei primi minuti non riescono a rendersi realmente pericolose in attacco. Così, dopo un fallo di Veronica Madia in ruck, lasi porta in attacco e sulla seguente azione è Louise McMillan ad andare in meta per il 5-0 iniziale. Troppi errori delle azzurre, che mantengono le padrone di casa nella metà campo offensiva, mentre soprattutto sui punti d’incontro è superiore l’intensità scozzese. Rischia ...

La diretta testuale live di Scozia - Italia , partita valevole per il quarto turno del Tik Tok Sei Nazioni 2023 di. Elisa Giordano e compagne, dopo la vittoria a Parma contro l'Irlanda, torna in campo per conquistare la seconda vittoria nel torneo e guadagnare così posizioni in classifica. Le ...L'Inghilterra domina da anni il Sei Nazionie solo la Francia si avvicina al suo livello: vuol dire che ci sarà una grande "finale", ma è anche un ...con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport ... la Serie C, il meglio del calcioâ¯europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, ...

Il “2 Nazioni + 4” del rugby femminile Il Post

Si è chiusa a Edimburgo la sfida tra Scozia e Italia valida per il quarto turno del TikTok Women’s Six Nations 2023. Un match molto deludente da parte delle azzurre, che sbagliano tantissimo, sono mol ...A distanza di quasi due mesi dalla doppia amichevole in Francia, la Nazionale Under 16 femminile è pronta a tornare in campo per il Female Football Tournament, in programma dal 29 aprile al ...