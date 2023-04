Rosario Fiorello e quel romantico (e rarissimo) bacio social alla moglie

Seppur senza eccessi,ha mostrato un nuovo lato di sé, tenero e romantico. Un gesto bellissimo per celebrare il compleanno del suo grande amore, a dimostrazione che non serve essere ...Mai, prima d'ora, un artista era riuscito a occupare trasversalmente tutta la tv pubblica con lo stesso programma: ci riesce invece('Il servizio pubblico in persona', lo incoronava ...Le reazioni dei Vip A " protestare ", seppur in modo ironico e pacifico, volti del mondo dello spettacolo come Barbara d'Urso,, Antonella Clerici e molti altri. Sono stati loro a ...

Fiorello: la moglie Susanna compie gli anni, la dedica romanticissima e inaspettata DiLei

In occasione del compleanno di Susanna Biondo, lo showman ha condiviso, a sorpresa, un post Instagram con la donna della sua vita ...Fiorello ha fatto una dedica speciale alla moglie Susanna Biondo. Una dedica, senza aggiunta di parole, che vale più di tutto il resto. In occasione del compleanno della moglie, ...