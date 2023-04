Roma | “Siamo i figli dei boss” | così la baby gang terrorizzava e rapinava i ragazzini

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 aprile 2023) La Polizia di Stato, in stretta collaborazione con la magistratura specializzata, ha individuato 3 minorenni, 2 dei quali infra quattordicenni, che avrebbero rapinato, in almeno 2 occasioni, dei coetanei. Nei giorni scorsi gli investigatori del commissariato Spinaceto hanno raccolto alcune denunce secondo le quali 3, con minacce avvalorate in alcuni casi dalla presunta appartenenza familiare a clan criminali, avevano preso di mira 2 coetanei costringendoli a versargli alcune somme di denaro, a consegnargli un giubbotto firmato ed a seguirli, in modo da garantirgli la loro protezione. I poliziotti, usando le cautele del caso, anche in considerazione del fatto che alcune delle giovani vittime nutrivano una forte soggezione nei confronti degli autori del gesto, sono riusciti comunque ad arrivare all’identificazione dei 3 ed a fornire alla Procura per i ...