Roma | lo escludono dal concorso per NCC | lui devasta la sede d’esame | “Spacco tutto”

(Di sabato 22 aprile 2023) Non prende bene la notizia della sua esclusione dale decide di distruggere la. Succede adove un uomo, intenzionato ad iscriversi alla procedura per ricevere la licenza da NCC, dopo aver appreso la comunicazione dell’inammissibilità della propria domanda, ha perso letteralmente il controllo mettendo a soqquadro e distruggendo ogni cosa gli capitasse a tiro. E per fermare la sua ira è stato necessario l’intervento dei Carabinieri. Distrugge la, arrestato 50enne Siamo al Torrino, nei locali dove si svolgono delle procedure per il rilascio del titolo di NCC, il noleggio con conducente. Ma quando la domanda dell’uomo, italiano sulla cinquantina, arriva sulla scrivania degli esaminatori l’iter viene bloccato ancor prima di ...

... nel 2016 è stata contattata dalla stessa Streep che, durante un viaggio a, ha voluto ... alzando di poco il mento e socchiudendo gli occhi color acquerello: "Mi premiano, ma mi. Io ormai ...La(56) è quarta, a tre punti dalla Juve, il Milan tre lunghezze ancora più sotto (53) è ... non giocano le coppe e un calendario non complicatissimo, se sile due visite a San Siro ...Da li', lungo la linea Tirrenica, potranno proseguire verso Pisa econ tempi però diversi ... Fonti investigativeche l'incidente possa essere avvenuto per un sabotaggio. Abbattuti pali ...

Roma, novità sulle condizioni di Dybala: gli esami escludono lesioni Calcio in Pillole

La Procura di Roma potrebbe riaprire le indagini sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. “Dopo quaranta anni non solo non è facile trovare elementi, ma nemmeno fare le pulci alle attività svolte ...La possibilità non è stata esclusa dal procuratore capo Francesco Lo Voi, anche se i quaranta anni trascorsi potrebbero costituire un problema ...