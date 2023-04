(Di sabato 22 aprile 2023)- Smaltita la festa per la strepitosa qualificazione alle semifinali di Europa League , conquistata ai supplementari contro il Feyenoord in un Olimpico traboccante di passione, laè ...

Smaltita la festa per la strepitosa qualificazione alle semifinali di Europa League, conquistata ai supplementari contro il Feyenoord in un Olimpico traboccante di passione, la Roma è costretta a fare i conti con gli infortuni arrivati durante la sfida con gli olandesi e notizie non positive arrivano da Chris Smalling e Georginio Wijnaldum.

Roma in ansia per Smalling e Wijnaldum: sono in forte dubbio per il Bayer Leverkusen Corriere dello Sport

Usciti per un problema muscolare nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord, hanno entrambi riportato una lesione ma l'inglese preoccupa di più: il punto sulle loro condizioni.