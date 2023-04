Roma femminile | Scudetto a un passo | Juve battuta 3-2

(Di sabato 22 aprile 2023) Laè sempre più vicina alla conquista dellodopo la vittoria per 3-2 sullanello scontro diretto Cade lantus Women al Tre Fontane, consegnando di fatto load unadi mister Spugna ormai ad undal poter fare festa. Le giallorosse si impongono con il risultato di 3-2 dopo un match dalle mille emozioni, in cui le bianconere si erano portate anche in vantaggio per 2-1 grazie a Bonansea e Caruso (di Andressa il momentaneo 1-1), prima delle reti di Giacinti e din Haug, che ha consegnato i tre punti alle capitoline proprio nei minuti finali.

Il tecnico della Juventus Women, Joe Montemurro, ha parlato ai microfoni di La7 dopo la sconfitta contro la Roma. "Abbiamo lasciato tanti punti in campionato è vero, ...Ecco quanti punti servono alle giallorosse per vincere il Campionato Con la vittoria strappata alla Juventus, grazie alla rete di Haug sul finire del match, la Roma Femminile stacca le bianconere di u ...