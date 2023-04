Roma | Dybala pensa alla Champions

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 aprile 2023) Pauloguarda giàprossima stagione eLeague e sempre con la maglia dellaPauloguarda giàprossima stagione eLeague e sempre con la maglia della. Con l’accesso al quarto posto in Serie A, e con l’opzione Europa League come piano di scorta, l’argentino dovrebbe restare nella Capitale ancora un anno e con lui anche Mourinho per provare a vivere sogni ancor più grandi.