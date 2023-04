Roma 1954 | lo strano caso del “disco volante”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023) In un vecchio articolo proveniente da un quotidiano del nord, “L’eco del Chisone” del 17 aprile, leggiamo una notizia particolare per quegli anni, quando i dischi volanti iniziavano ad affacciarsi alle finestre mediatiche del tempo, con trafiletti che avvertivano di strane cose che si vedevano nei cieli. Un po’ in tutta Europa si vedevano volare nei cieli quelli che venivano definiti dischi o piatti volanti. Eravamo a soli 7 anni dal primo avvistamento ufficiale di Ufo, accaduto il 24 giugno 1947 con testimone l’uomo d’affari Kenneth Arnold. Ma veniamo al racconto come descritto dal giornale: durante il Congresso Nazionale della Confederazione Coltivatori Diretti a(quindi nei giorni 7 ed 8 Aprile), verso le 19, “i cittadini che si godevano il sole del tramonto sulla terrazza del Pincio si accorsero con terrore di una ...