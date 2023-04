Ritmica | eccezionale Raffaeli | continua a collezionare podi in Coppa del Mondo

(Di sabato 22 aprile 2023) Sofiaad impressionare indeldi ginnasticae si garantisce un posto sulo anche nella quarta tappa stagionale. La seconda giornata di gare alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku (Azerbaigian) ha sancito il secondo posto della fuoriclasse azzurra nel concorso generale individuale. La marchigiana, al comando della gara dopo cerchio e palla, non è riuscita a confermare il primato totalizzando il punteggio finale di 129.700. Le clavette e il nastro, infatti, hanno premiato la bulgara Stiliana Nikolova (133.800), che si è andata a posizionare sul gradino più alto delo. Terza la connazionale Eva Brezalieva (126.300), che ha messo a referto più di tre punti in meno rispetto all’italiana.può consolarsi ...

, soprattutto, nella realizzazione. In tempi normali, infatti, non sarebbe mai stato ... La percussioneche è musica di vita e della vita. La danza che ci muove dentro e fuori. Il ...Bruce era nel soggiorno e la sezionein salotto. Bruce annunciava le canzoni, noi le ... Il suo modo di suonare era. È incredibile se si pensa che in quel periodo soffriva tantissimo.La loggia palladiana si apre con una sequenzae suggestiva di dipinti di Bonifacio de' ... sono arricchiti ulteriormente dall'arrivo de Il miracolo dell'acqua ,tela in prestito dal ...