(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – “Ai tempi dell’antica Grecia il poeta Archiloco scrisse un verso su cui si discusse a lungo: ‘la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande’. Su questa dicotomia si esercitò poi il grande filosofo Isaiah Berlin che scrisse un famoso saggio -Il riccio e la volpe, ap- di cui pure si sarebbe parlato per molti anni, fino ai giorni nostri. Può sembrare un dilemma astruso, quello che oppone la varietà all’uniformità e che conduce al bivio tra l’eccesso e il difetto della specializzazione nel discorso pubblico. Eppure quel dilemma, a pensarci bene, racchiude e spiega anche la cruciale alternativa tra politiche fin troppo identitarie e mescolanze fin troppo varie. In qualche modo è anche la questione su cui si misurano alcuni dei protagonisti della politica italiana degli ultimi tempi”. Così Marco Follini nel suo settimanale ‘...

'Ai tempi dell'antica Grecia il poeta Archiloco scrisse un verso su cui si discusse a lungo: 'la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande'. Su questa dicotomia si esercitò poi il grande ...A Cesena,16 aprile il gruppo dirigente si è espresso a maggioranza per l'ingresso nel PD. ... le chiusure sui diritti e le prospettive difiscali che penalizzano il lavoro. La nuova ......italiano e armate anche dall'Italia) era già fallito con il prolungarsi degli scontri16 ...FAS e delle RSF divergono invece sulla gestione dell'economia e sull'implementazione delle...

Riforme, domenica 'Il punto di vista di Follini' Adnkronos

(Adnkronos) - "Ai tempi dell’antica Grecia il poeta Archiloco scrisse un verso su cui si discusse a lungo: 'la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande'. Su questa dicotomia si esercitò poi ...La contestata riforma che aumenta da 62 a 64 anni l'eta' minima per andare in pensione in Francia e' diventata ufficialmente legge nella notte tra sabato e domenica, con la promulgazione da parte di E ...