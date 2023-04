Ricetta tratta dal libro Il fornaio flessibile di Jo Pratt | dove tutte le ricette sono adattabili a diete senza glutine | senza lattosio | vegane

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 aprile 2023) INGREDIENTI X 6/8: 1 rotolo di pasta sfoglia pronta, circa 320 g 1 uovo sbattuto, per spennellare 75 g zucchero superfino, più 2 cucchiai per terminare 450 g fragole 200 g mascarpone 100 g yogurt bianco naturale 1 cucchiaino di pasta di baccelli di vaniglia 125 ml panna intera zucchero a velo, per spolverare (facoltativo) Sfogliatine cheesecake alla fragola.di Jo, foto di Malou Burger, tratte da “Il” (Luxury Books). Procedimento Scaldate il forno a 200°C/180°C ventilato e foderate una teglia grande con la carta forno. Adagiate la pasta sfoglia sulla teglia e, con un coltello, create un bordo di 2 cm lungo tutto il perimetro. Bucherellate l’interno con una forchetta, spennellate la pasta con l’uovo e cospargetela con 2 cucchiai di zucchero. Cuocete in forno per ...