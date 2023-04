Reims-Strasburgo domenica 23 aprile 2023 ore 13 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 22 aprile 2023) Sconfitto per la seconda volta in 4 gare sul terreno del Rennes, ildi Still sta vedendosi sfuggire quel sogno europeo accarezzato per un mese dopo aver messo insieme una straordinaria striscia di 19 risultati utili consecutivi. I biancorossi tornano nel loro stadio per affrontare il pericolanedi Antonetti, attualmente quartultimo con 29 punti in classifica. La vittoria interna sull’Ajaccio InfoBetting: Scommesse Sportive e