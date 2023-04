Reddito di cittadinanza | a chi lo perde almeno 350 euro al mese Arrivano Gal e Pal

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 aprile 2023) 31 dicembre. È questa la dead line oltre cui ildi, come strumento, non esisterà più. E comunque si esaurirà anche all'interno dell'anno per quei beneficiari che abbiano percepito l'assegno per sette mesi. Quindi, chi sta ricevendo il Rdc da gennaio, terminerà di incassarlo il 31 luglio. Questo era il percorso sancito nella scorsa manovra economica. Dunque, ora il governo ha nel cantiere nuovi strumenti per sostenere chi è in difficoltà e favorire il passaggio al lavoro. Archiviata l'ipotesi del Mia (Misura inclusione al lavoro) circolata qualche settimana fa, ora si parla di un ventaglio di fattispecie. A partire dalla Gil, garanzia per l'inclusione. Si tratta di uno strumento rivolto ai nuclei familiari, che rispettino alcuni requisiti. Ossia la presenza diun minore, un disabile, un over 60 oppure un ...