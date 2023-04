Ranking ATP Race | sia Alcaraz sia Tsitsipas possono superare Sinner O anche nessuno o uno solo dei due…

(Di sabato 22 aprile 2023) Janniksi è fermato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona ed ha incamerato così 90 punti per laATP: l’azzurro al momento è terzo, ma questo piazzamento potrebbe peggiorare tra oggi e domani, con semifinali e finale del torneo catalano. Il tennista azzurro ha deciso per il forfait ai quarti, quando era a quota 2185, e può essere scavalcato sia dallo spagnolo Carlosche dall’ellenico Stefanos, entrambi ancora in corsa proprio a Barcellona, dove oggi si giocheranno le semifinali. Il primo, infatti, potrebbe superarlo battendo oggi il britannico Daniel Evans in semifinale, mentre il secondo dovrebbe eliminare nel penultimo atto odierno l’azzurro Lorenzo Musetti e poi vincere il torneo nella giornata di domani. Tennis, Ambesi: “divisivo per colpa della stampa. ...

Nel mirino di Lorenzo Musetti c'è la seconda finale in carriera di un torneo ATP 500 ma per arrivare a giocarla bisogna fare l'impresa contro il numero 5 del ranking ATP nonché secondo favorito del torneo. Musetti - Tsitsipas, i precedenti: Musetti, n.20 del ranking ATP e nona testa di serie, si ritrova in semifinale per l'ottava in carriera a livello ATP, la terza in un "500" dopo Acapulco 2021 (cemento). Lorenzo Musetti se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas nel penultimo atto dell'ATP 500 di Barcellona 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi in terra battuta della città, numero cinque del ranking ATP.

Sorride Musetti che si ritrova alla semifinale dell'ATP500 di Barcellona. Intervistato il suo coach: "Può farcela".Lorenzo Musetti oggi affronta Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell'ATP 500 di Barcellona di tennis: in palio c'è la qualificazione alla finale dello storico torneo catalano. Chi vincerà se la vedr ...