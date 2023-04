Rally Croazia 2023 | Elfyn Evans vede il successo ma Ott Tanak non molla | crolla Thierry Neuville

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023)è ad un passo dalneldi, quarto appuntamento del Mondiale WRC. La giornata odierna ha visto ben otto stage e insidie notevoli con diversi protagonisti che ne hanno fatto le spese. Da questo scenario è emerso il britannico della Toyota che ora comanda la classifica generale davanti all’estone Ott Tänak (Ford Puma) che non ha la minima intenzione dire e si è portato 25.4 secondi. Terza posizione per il finlandese Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 55.4 quarta per il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 1:49 mentre è quinto il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris) a 1:51. Sabato da dimenticare, invece, per il belga(Hyundai i20) che, dopo aver comandato a lungo la ...