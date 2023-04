Rai | nuove assunzioni dai prossimi mesi | come candidarsi

Leggi su direttanews

(Di sabato 22 aprile 2023) Da sapere per chi cerca lavoro: in Raidai. Tutte le informazioni utili da conoscere. Buone notizie per i giovani che cercano lavoro nel mondo della comunicazione multimediale. Potranno farlo per un’azienda di tutto prestigio, la Rai. L’azienda, infatti, ha lanciato una campagna diper giovani tra i 18 e i 29 anni di età. Per essere assunti è sufficiente il diploma di scuola media superiore. Un’occasione da non perdere, non solo per le prospettive di lavoro ma anche per l’esperienza che offre un’aziendala Rai. – DirettaNews.comLa Rai ha appena lanciato una campagna diper giovani diplomati. Saranno selezionati 30 giovani per lavorare nel settore multimediale ...