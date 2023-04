Ragazza violentata sul treno regionale | arrestato l' autore dell' aggressione

La dinamica L'egiziano dapprima si era mostrato cordiale e disponibile, fornendo allainformazioni e indicazioni sui treni da prendere. In seguito, approfittando dell'assenza di altri ...da un 36enne (ora arrestato) su un treno regionale 'L'indagine che ha portato al provvedimento restrittivo' si legge in una nota 'è scaturita dalla denuncia di una giovaneche, ...- Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una, lo scorso 5 aprile, a bordo di un treno regionale in transito a Milano e diretto a Treviglio in provincia di ...

Ragazza violentata in treno a Milano: “Mi ha assalita, poi io ho reagito”. Fermato un uomo di 36 anni La Stampa

E' finito in manette il presunto responsabile della violenza sessuale avvenuta a Milano lo scorso 5 aprile. Avrebbe violentato una ragazza di 21 anni, in pieno giorno, su un treno regionale diretto a ...Trentasenne egiziano è stato arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale ai danni della 21enne abusata il 5 aprile scorso a bordo di un treno regionale in transito a Milano per ...