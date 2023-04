Ragazza violentata sul treno regionale a Milano | arrestato un 36enne | “Gli avevo chiesto solo un’informazione”

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) Dopo quasi 20 giorni di indagini è statol’uomo che lo scorso 5 aprile avrebbe violentato unadi 21 anni, in pieno giorno, su undiretto a Treviglio di passaggio a. Si tratta di unegiziano, incensurato, in Italia con regolare permesso di soggiorno. I militari lo hanno prelevato dal suo alloggio a, nel quartiere Dergano e lo hanno portato nel carcere di San Vittore. Agli investigatori che sono andati a prenderlo all’alba, ha spiegato di non aver commesso “niente di male”. Dei palpeggiamenti che, a suo dire, in realtà sarebbero stati effusioni col consenso della vittima. Ma le cose sarebbero andate in maniera ben diversa. L’uomo, stando alle indagini, prima avrebbe gentilmente fornito delle informazioni alla giovane ...