Quinta Dimensione – Il futuro è già qui | Barbara Gallavotti su Rai 3 | anticipazioni e ospiti del 22 aprile 2023

Leggi su tpi

(Di sabato 22 aprile 2023) Questa sera, sabato 222022, su Rai 3 dalle 21,45 va in onda una nuova puntata di– Ilè già qui, la trasmissione condotta dache torna dopo il successo dello scorso anno. Un programma di approfondimento e divulgazione scientifica in quattro puntate per raccontare, con un linguaggio accessibile e immediato, ciò che avviene alle frontiere della scienza. Di seguito lee glidi questa sera.Torna, dopo il successo della scorsa stagione,– Ilè già qui, il programma di approfondimento e divulgazione scientifica condotto da. ...