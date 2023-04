Quei figli che le madri non vogliono | la storia delle culle per la vita

(Di sabato 22 aprile 2023) Un passaggio scorrevole separa il marciapiede da una cella di pochi metri quadrati, a cui si accede spalancando una porta bianca. Al suo interno è contenuta una culla. È la “Culla per la” della parrocchia San Giovanni Battista di Bari, installata nel 2015 per volontà del parroco don Antonio Ruccia dopo un caso di abbandono e di morte di una neonata sulla spiaggia di Monopoli, a pochi chilometri dal capoluogo pugliese. La piccola stanza allestita al fianco dell’entrata sembra essere vicino alla Chiesa quasi per caso. Per trovarla bisogna guardare fuori dalla parrocchia, sulla strada, in un punto di accesso visibile a chiunque ma non troppo esposto: persone di cui non si conosce nome, identità, età, nazionalità, qualifica o volto, ma solo la volontà di lasciare il neonato in un luogo protetto e andare via senza lasciare traccia di sé. La culla termica permette al ...

Il tema della natalità è al centro del dibattito in Italia. Nel nostro Paese l'anno scorso sono nati 180mila bambini in meno rispetto a 15 anni fa. Come si sosterrà economicamente il nostro territorio ...