“Quale giocatore toglierebbe al Napoli” | la risposta di Allegri sorprende tutti | avete sentito?

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 22 aprile 2023) Nel primo pomeriggio, il tecnico della Juventus Massimilianoha presentato la sfida di domani sera contro il. Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore bianconero si è soffermato sulle qualità della rosa a disposizione di Luciano Spalletti, che all’andata ha strapazzato la Vecchia Signora con un rotondissimo 5-1. “alin vista di domani?“:non si è sottratto nel rispondere alla domanda, pur non sbilanciandosi su qualche nome in particolare. Ladel tecnico in conferenza Di seguito, ladi Massimiliano??????I giocatori non è che devo toglierli io. La rosa delè forte e non so domani chi ...