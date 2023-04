Psichiatra aggredita a Pisa | operata | è in condizioni critiche

(Di sabato 22 aprile 2023) "Lecliniche della paziente permangono, nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico - rianimatorie messe subito in atto in Azienda ospedaliero - universitariana che ...

Lo affermano in un comunicato congiunto l'Asl Toscana Nord ovest e l'Aou pisana riguardo alla situazione clinica delladi 55 anni,ieri pomeriggio a Pisa da un uomo ricercato ...Questo è quanto accaduto ieri a Barbara Capovani ,di 55 anni dell'ospedale Santa Chiara ...testa (forse utilizzando anche una spranga o un bastone) per poi fuggire e lasciare l'..., per l'Ordine dei Medici 'atto gravissimo' Un atto 'gravissimo che ci addolora nel profondo': così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e ...

Pisa, psichiatra aggredita in ospedale: operata, è in condizioni critiche TGCOM

Il bollettino medico: "Nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico-rianimatorie messe subito in atto il quadro rimane grave ...La 55enne Barbara Capovani è stata colpita più volte alla testa da un uomo vestito di nero al quale la polizia dà la caccia ...