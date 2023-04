Provocano il caos al derby Lazio-Roma e aggrediscono i poliziotti | emessi 12 Daspo

(Di sabato 22 aprile 2023) Che ilsia sentito aè un dato di fatto, ma i disordini che si sono verificati in occasione dell’ultimo, hanno indotto il Questore diad emettere 12 D.A.Spo nei confronti di altrettanti tifosinisti che avrebbero creato ilnell’ultima partita, che si è disputata all’Olimpico il il 19 marzo scorso. Gli ultras giallorossila Polizia Prima dell’inizio della partita, durante i controlli agli ingressi, un tifoso giallorosso è stato trovato in possesso di un artifizio pirotecnico c.d. fumone. Altri tifosi, appartenenti allo stesso gruppo ultras, accortisi dell’accaduto, si sono scagliati contro gli agenti della Polizia di Stato e con violenza sono riusciti a far fuggire il soggetto e, grazie alla confusione, ...

Tuttavia, alla fine, questosi è trasformato in un buon vecchio giro di vite e nella lotta ... visto che gli attacchi terroristici all'interno del Paese sono uno dei pochi fenomeni che...E dobbiamo capire che queste feriteeffetti negativi anche sull'Italia". Cosa può fare il ... Chi ha interesse a creare il, in questo momento, ha interesse che questosi crei in ......geni che fanno ste leggi' La Regione Toscana ha preso una decisione che ha fatto scoppiare il.i geni che scrivono queste leggi e se si siano posti il problema delle conseguenze che'. ...

Treno merci deragliato: Italia spezzata in due, caos e disagi. La procura apre un'inchiesta - Proseguono i lavori di ripristino della linea convenzionale - Proseguono i lavori di ripristino della linea convenzionale RaiNews

Per il disagio causato dal deragliamento di un carro merci e i conseguenti ritardi i passeggeri sia dato un risarcimento del 100% del prezzo del biglietto. – “Un caos inaccettabile. Un deragliamento d ...Caos traffico questa mattina in centro a Giugliano. A scatenare l'ingorgo la chiusura al passaggio dei veicoli di un tratto di via Roma a seguito del parziale crollo di un ...