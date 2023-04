Processo per influenze illecite Moby | accolta la richiesta di archiviazione per Davide Casaleggio | rinvio per Beppe Grillo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 aprile 2023) È statadai giudici di Milano ladiper, figlio del cofondatore del M5s Gianroberto, e per altre 4 persone, nell’ambito dell’inchiesta sul traffico diin relazione all’attività della compagnia di navigazione. Chiesto invece ila giudizio pere Vincenzo Onorato, oggi alla guida delle compagniee Cin. Il giudice, in base alla giurisprudenza e in linea con l’istanza della Procura, ha ritenuto che nel comportamento delle cinque persone archiviate non ci sia traccia di una attività finalizzata alla commissione di un reato che produca vantaggi per il privato committente, ossia i vertici delle ...