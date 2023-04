Processo Juventus | Rinaudo | “Dal tribunale arriva una voce di corridoio…”

(Di sabato 22 aprile 2023) Antonio, ex magistrato della Procura di Torino e vicepresidente di sezione delFederale Nazionale, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il. Antonio, ex magistrato della Procura di Torino e attuale vicepresidente di sezione delFederale Nazionale, l’organo di primo grado della giustizia FIGC, ha rilasciato una dichiarazione riguardante ila Tuttosport. “L’accoglimento non significa che i 15 punti saranno restituiti in modo definitivo. Quando ci sarà un nuovo giudizio davanti alle sezioni unite della Corte d’Appello, verrà emessa una nuova sanzione con una nuova quantificazione dei punti“, ha spiegato. Inoltre,ha sottolineato: “Il tema in ...

Inter non è entrata nelCalciopoli per sopraggiunta prescrizione che ha impedito al ...che i capi d'accusa erano i medesimi che hanno portato alla condanna della società sportivaF. C.Massimiliano Allegri, allenatore della, si esprime così alla vigilia del match casalingo ... Abodi: "Riformare la giustizia sportiva" Juve, sentenza: tolta penalizzazione,torna a ......per la. Come ormai noto, infatti, il Collegio di Garanzia del CONI ha rinviato tutto alla Corte Federale d'Appello per una rimodulazione delle motivazioni e, di fatto, un nuovonei ...

Bianconeri di nuovo terzi e con il pass per la semifinale di Europa League in tasca. Azzurri a caccia della matematica per lo scudetto e con la voglia di dimenticare l’eliminazione dalla Champions ...Antonio Rinaudo, ex pm della Procura di Torino e vicepresidente del TFN, ha detto la sua sull'inchiesta relativa alle plusvalenze.