(Di sabato 22 aprile 2023) Il capo dei mercenari russi: «Il ragazzo ha servito come chiunque altro, immerso fino alle ginocchia nel fango». Si tratterebbe di Nikolay, il giovane conosciuto per uno scherzo telefonico dove rifiutava di arruolarsi

Prigozhin: «Il figlio di Peskov ha prestato servizio nella Wagner» Corriere della Sera

Che tra Evgeny Prigozhin, capo della Wagner, e il Cremlino i rapporti non siano più idilliaci lo dimostra la sua ultima uscita pubblica. In un'intervista, ha raccontato che il figlio ...Guerra in Ucraina: Evgenij Prigozhin, capo di Wagner, ha rivelato che il figlio del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov «ha partecipato all'operazione militare speciale in Ucraina come parte delle un ...