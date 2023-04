Prete-Paoletti FdI | “Fiumicino e i giovani? Investire su formazione | opportunità e crescita nel mondo del lavoro”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023) “, città nota per le sue realtà nautiche e aeroportuali, deve rivolgere una particolare attenzione ai, accompagnandoli nel loro percorso di. In questo contesto, è fondamentale garantire la giusta continuità tra gli studi effettuati e il posto diche li attende”. Lo affermano Giorgiae Agostino, candidati al consiglio comunale dinella lista di Fratelli d’Italia. “Uno strumento fondamentale per raggiungere questo obiettivo – spiegano– è l’alternanza scuola-, che permette ai ragazzi di scoprire ildele di sperimentare diverse esperienze professionali. Il fine è ...