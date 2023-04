Non è stato possibile capire chi avesse tentato gli incendi, ma gli agenti sono arrivati a un uomo, italiano, che prestavaa interessi usurari a persone in difficoltà finanziaria. Da qui il ...... poiché i vari tipi di cazzeggio costano tempo ealla società. Quanto Secondo alcuni studi, ... che si "accendono" quando non siattenzione a nessun compito specifico. Ed è solo quando il ...... proprio perché è quella che meglio sie si conforma all'ambiente reale del casinò ... la tutela della privacy dei dati personali e il deposito sicuro di. I casino AAMS adottano, a tal ...

Presta denaro al 600% l'anno, in carcere per usura Agenzia ANSA

Prestava denaro a un negoziante a un tasso d'interesse del 50% mensile, il 600% l'anno: si tratta di un uomo accusato di usura, scoperto a seguito di un'indagine della squadra mobile della polizia di ...Il negoziante aveva subito anche due tentativi di incendio, con liquido infiammabile versato sulla saracinesca. Confiscati beni all'usuraio, che aveva preso di mira altri due negozianti ...