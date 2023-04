Premio Caravella | il riconoscimento a scrittori | editori | artisti Arianna Meloni ha premiato la piccola Vittoria

(Di sabato 22 aprile 2023) Ormai è diventato un appuntamento classico in occasione del Natale di Roma. Stiamo parlando dell’edizione primaverile delNazionaleTricolore organizzata e coordinata dall’infaticabile Domenico Gramazio nella tradizionale cornice della sala conferenze della Fondazione An. E’ stata un’edizione speciale la IX, dedicata all’a che però ha consentito di parlare di cultura a 360 gradi. Una cerimonia guidata come sempre da Maria Antonietta Spadorcia che ha svolto il ruolo della “padrona di casa” con l’aiuto di Enrico Salvatori e dei due figli al quale è stato affidato il compito di leggere le citazioni di brevi testi dedicati alla Capitale da Gabriele D’Annunzio e da Wolfgang Goethe. Lo sguardo al futuro è stato rappresentato anche dallache ieri ha compiuto un anno ...

Convegno "IX edizioneNazionaleTricolore Natale di Roma", registrato a Roma venerdì 21 aprile 2023 alle ore 18:03. L'evento è stato organizzato da Fondazione Alleanza Nazionale. Sono intervenuti: Maria ...La prima edizione di un Festival A Cervia per Grazia Deledda si terra' il 13 e 14 maggio proprio a Villa, la casa comprata dalla scrittrice dopo ilNobel del 1926, che le servi' per ...I premiati tutti selezionati nel mondo dell'editoria. Riconoscimento alla memoria a Lando Buzzanca. Il critico d'arte Dalmazio Frau riceverà ilTricolore 'Natale di Roma', venerdì 21 aprile, presso la Fondazione di An, in Via della Scrofa, a Roma, alle ore 17.30, per il libro 'Benvenuto Cellini - artista uomo d'arme ...

Premio Caravella: il riconoscimento a scrittori, editori, artisti. Arianna ... Secolo d'Italia

Roma, 20 apr. (askanews) – Un festival per non spezzare il filo della memoria, per rendere omaggio, in modo continuativo e perenne, alla cittadina onoraria più illustre di Cervia, promuovendone l’oper ...I premiati tutti selezionati nel mondo dell’editoria. Riconoscimento alla memoria a Lando Buzzanca. Il critico d’arte Dalmazio Frau riceverà il Premio Caravella Tricolore “Natale di Roma”, venerdì 21 ...