Precipita da 30 metri | chi è il turista italiano morto a Petra

(Di sabato 22 aprile 2023) Undi 30 anni, Andrea Sferrazza, èdurante la visita al sito archeologico di. La Farnesina conferma che l'ambasciata ad Amman è in contatto con la famiglia e che sta fornendo assistenza per le procedure per il rientro in Italia. L'uomo, un trentenne originario di Torino, era da solo in viaggio e, secondo i media, stava percorrendo un sentiero chiuso al passaggio. I soccorritori lo hanno trasportato in ospedale dove è stato possibile soltanto constatarne il decesso. Sulla dinamica dell'incidente sta lavorando la polizia giordana. Ilè caduto da un'altezza di 25nel sito archeologico ed è stato ricoverato al Queen Rania Al-Abdullah Hospital. Una fonte medica ha detto alla tv giordana Roya che ilha riportato ...