(Di sabato 22 aprile 2023) Un contributo di 400 euro per luce e gas nel(al quarto posto in Italia per reddito imponibile), il sindaco: "Qui non ci sono solo turisti ma anche persone che hanno difficoltà"

La determinazione numero 34 del 5 aprile del Comune dicertifica che anche neldei Berlusconi, Dolce e Gabbana, tronchetti Provera e altri iper - ricchi, esistono i poveri. L'atto amministrativo infatti ha come oggetto la "Liquidazione ...Il sindaco di, Matteo Viacava , afferma che lo scopo dell'ordinanza è quello di tutelare il decoro e il prestigio di un luogo internazionale come ilha confermato che il provvedimento ...Il comune di, in Liguria, ha istituito una sorta di divieto di sosta per selfie e foto , nelle zone più belle del piccolodi pescatori, famosa meta turistica e luogo simbolo della regione. L'...

Portofino, il borgo dei "poveri": il Comune aiuta 58 famiglie a pagare le bollette La Repubblica

Un contributo di 400 euro per luce e gas nel Comune (al quarto posto in Italia per reddito imponibile), il sindaco: "Qui non ci sono solo turisti ma ...Portofino rispolvera una vecchia ordinanza: musica spenta a mezzanotte, niente alcol per strada né bivacchi e non si potrà girare in costume o a torso nudo Portofino si prepara alla stagione estiva ma ...