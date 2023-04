Pomezia | evade dai domiciliari per amore | pomeriggio romantico finisce col ri-arresto

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023)– Avrebbe deciso di trascorrere una bordo della sua auto, in dolce compagnia della sua fidanzata. Fin qui nulla di fatto se non che l’uomo, un 41enne romano, è sottoposto agli arresti. I Carabinieri della Compagnia dilo avrebbero notato presso il comprensorio di case popolari di via Ugo La Malfa: nonostante un tentativo di fugo, l’uomo è stato arrestato dai militari. L’uomo, non è nuovo a questo tipo di reato infatti, risulta già arrestato altre due volte per evasione, alla fine del mese di marzo ed agli inizi del mese di aprile, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile lo avevano sorpreso in entrambe le circostanze fuori dal proprio domicilio. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano ...