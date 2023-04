Polo logistico | da Valle Ufita si alza il coro di protesta contro Governo e Regione

'Nella giornata di giovedì si è svolta la seduta del consiglio comunale dove si è votato per il progetto delConad, così tanto discusso in questi ultimi mesi. Il Comitato Villaggio ...Grottaminarda . 'Siano indignati, arrabbiati per cui come organizzazione sindacale faremo la nostra parte. Continueremo in una mobilitazione, non voglio definirla permanente ma sicuramente forte. Le ...... parte delintermodale delle Marche. Il completamento del sistema delle opere esterne di ... C'è un modelloda potenziare e in parte da ricostruire per cui il Governo mette a disposizione ...

Scippo polo logistico in Valle Ufita, Ciampi:"Governo nordista non pensa al sud" Ottopagine

di Giancarlo Vitale Grottaminarda. "Se forse un treno" non diventerà quello dei desideri. Si sono incontrati, stamattina, nella palestra della cittadina ufitana sindacati, sindaci, consiglieri region ...Più di mille Bmw imbarcate in poco più di 12 ore al Terminal container Ravenna sulla Liberty Passion con destinazione Corea del Sud. Il porto di Ravenna fa così le prove generali da nuovo ‘polo’ logis ...