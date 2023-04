(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - Suglidi, previste dal, dall'Europa "sono state accettate le proposte elaborate dal precedente governo, poi ci sono state chieste delle giustificazioni, è stata data una risposta alla Commissione europea.diaffinché possa essere garantita la realizzazione dell'opera, come prevista, sia ache a". Lo dice il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio, a margine di un punto stampa a Siena, garantendo che, sul, "intendiamo lavorare per utilizzare tutti i fondi a disposizione".

Pnrr: Tajani, 'faremo di tutto per realizzare stadi Firenze e Venezia' La Nuova Sardegna

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sugli stadi di Firenze e Venezia, previste dal Pnrr, dall'Europa "sono state accettate le proposte elaborate dal precedente governo, poi ci sono state chieste delle giustif