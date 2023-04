(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Con l'onestà intellettuale che da suo vecchio amico gli ho sempre riconosciuto, il ministro Guidoha detto la verità: il re è. L'Italia non prenderà tutti i soldi previsti per noi dall'Europa perché non siamo in condizione di spenderli e non spendendoli dovremmo restituirli magari dopo averli spesi anche male". Così Osvaldo, della segreteria nazionale di Azione. "ha detto quello che la presidente del Consiglio Meloni ha negato fino all'altro giorno. E che il ministro Salvini aveva adombrato qualche settimana fa, subito smentito da Meloni. Però, ricordo anche che, qualche tempo addietro, aveva esortato le opposizioni a dare il loro contributo sul. Su questo punto lui sa bene che sfonda una porta subito aperta da ...

Pnrr: Napoli (Az), 'Crosetto ci dice che re è nudo' Il Tirreno

