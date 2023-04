(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Sulil governo Meloni ha perso sei mesi in chiacchiere,mai chiarire veramente cosa vogliono fare. Adesso che il tempo stringe, dicono che l'Italia avrebbe ottenuto “” dall'Europa e il Piano andrebbe tagliato. Sono”. Così su Twitter il senatore Antonio, responsabile economico del Pd, commenta l'intervista del ministro Crosetto a La Stampa.

'Tante le attese dalla popolazione italiana - prosegue - che possono trovare risposta nel, il ... Al Commissarionon mancherà il contributo mio e della federazione sannita'.Sull'allarme per il mancato aggancio con le scadenzesono mobilitate le opposizioni " il Pd fa sentire il richiamo di Antonio, responsabile economico - e anche di qualche riserva nobile ...Lo afferma in un'intervista ad Affaritaliani.it il senatore Antonio, responsabile ... Buio totale sulla sorte del. Sulla natalità, la proposta di Giorgetti di azzerare le tasse per chi fa ...

Pnrr: Misiani (Pd), 'ottenuti troppi soldi Destra senza vergogna' Il Tirreno

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Sul Pnrr il governo Meloni ha perso sei mesi in chiacchiere, senza mai chiarire veramente cosa vogliono fare. Adesso che il tempo stringe, dicono che l’Italia avrebbe otte ...Il programma dem contro la destra: «Rimaniamo sui temi concreti». Sfida anche su Pnrr e salari la leader vuole evitare il corpo a corpo ideologico: «Le loro ...