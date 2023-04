(Di sabato 22 aprile 2023) Stopdi, i lavori nelle due strutture non potranno essere portati avanti sfruttando i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La conferma arriva direttamente da Raffaele Fitto, ministro per gli...

Pnrr, l'Ue dice "no" agli stadi di Venezia e Firenze EuropaToday

Dopo la Lega frena anche il ministro Crosetto "Sarebbe meglio usare solo i soldi che il nostro Paese è in grado di utilizzare" ...Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Sugli stadi di Firenze e Venezia, previste dal Pnrr, dall’Europa “sono state accettate le proposte elaborate dal precedente governo, poi ci sono state chieste delle giustif ...