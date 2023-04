Pnrr | la Ue esclude gli stadi di Firenze e Venezia

(Di sabato 22 aprile 2023) Lo hanno stabilito gli esperti della Commissione «a seguito di un approfondimento istruttorio». L’annuncio in una nota ufficiale del ministro per le politiche comunitarie

Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, Raffaele Fitto. "I PUI erano stati approvati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto ...Così in una nota il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, Raffaele Fitto. I Piani urbani integrati, ricorda Fitto "erano stati approvati con decreto del ...

Pnrr: la Commissione Europea esclude dalle risorse lo Stadio di ... Governo

Gli approfondimenti effettuati dopo il primo stop hanno confermato l'esclusione del progetto fiorentino e di quello de ...È stata decretata la non eleggibilità degli interventi per il Franchi e per il Bosco dello Sport. Il ministro Fitto: "Al lavoro per sbloccare la terza rata da 19 miliardi" ...