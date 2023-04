Pnrr | Fitto “Ue esclude risorse per stadio Firenze e bosco Venezia”

(Di sabato 22 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Gli interventi deldello Sport die delloFranchi dinon potranno essere rendicontati a valore delle. I servizi della Commissione, infatti, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, hanno confermato la non eleggibilità di entrambi gli interventi nell'ambito dei Piani Urbani integrati (PUI) delle rispettive città metropolitane”. Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, Raffaele.“I PUI erano stati approvati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2022. A fronte delle osservazioni pervenute a fine Marzo 2023, il Governo, il 4 Aprile ha convocato i ...

... settore performante del", ha spiegato il segretario generale di Associazione Civita Simonetta Giordani intervenendo all'incontro di presentazione dello studio con il ministro Raffaele, il ...... Cosimo Latronico e il Direttore generale Roberto Tricomi, desidero ringraziare il Governo Meloni e il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il, Raffaeleper il ruolo ...... non etnica' CROZZA -Crozza -sul: 'Andiamo avanti di data in data fino al 2026 sperando vinca la sinistra, così non ci sono più' Iscriviti alla newsletter

Fitto vede i ministri: 'Check up sugli obiettivi del Pnrr' Agenzia ANSA

Condividi questo articolo:Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse PNRR. I ...ROMA (ITALPRESS) – “Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a ...