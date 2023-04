Pnrr | Fitto | La Ue esclude gli stadi di Firenze e Venezia - Il sindaco Nardella | La città subisce danno grave e ingiusto

riferirà in Parlamento. Salvini: obiettivo è spendere tutto e bene I servizi della Commissione europea, pur apprezzando lo sforzo del governo, hanno confermato l'ineleggibilità degli ...... il Sud, le politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Raffaeleche ... infatti, per quanto riguarda l'impiego dei fondi del, da quanto emerge dall'analisi, in chiave ...Leggi Anche Meloni: ritardi sunon preoccupano, solo allarmismo - Fonti governo: rimoduliamo senza rinunciare ai fondi 'I Piani urbani integrati - ha spiegato- erano stati approvati con decreto del ministro dell'Interno ...

Il parere è stato negativo, lo ha reso noto con una nota stampa Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Esteri, le Politiche di Coesione, il Sud e il Pnrr: "Gli interventi del Bosco dello Sport di ...ROMA (ITALPRESS) – “Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse PNRR. I servizi della Commissione, infatti ...