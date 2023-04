Lo rende noto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, Raffaele Fitto. "I PUI erano stati approvati con decreto del ministro dell'Interno di concerto con il ......Per Meloni però ilnon è un problema, anzi resta una grande opportunità a cui si sta lavorando per poterlo rimodulare e risolvere eventuali criticità . La riduzione del debito pubblico e lo...Def, Giorgetti:alle misure straordinarie, rivedere i bonus casa "L'avvio delha risentito della complessità e dell'innovatività di alcuni progetti, dei rincari e della scarsità di... Def ...

Pnrr, da Ue stop a stadi Firenze e Venezia Adnkronos

(Adnkronos) – “Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse PNRR. I servizi della Commissione, infatti, a s ...Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse PNRR. I servizi della Commissione ...