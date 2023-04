Plumcake ricotta e pere | ricetta veloce e facile!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 22 aprile 2023)e facile. Una vera meraviglia! Laqui di seguito è una perfetta variante al sapore di pera che renderà iluna delizia cremosa. Ilalleaddolcirà il tuo stomaco di prima mattina e ad ogni morso sembrerà di assaporare la consistenza di una sofficissima nuvola.allee facile. Una vera meraviglia! Per preparare un, da dividere in 6 porzioni, abbiamo bisogno di: 250 gr di farina 00 140 gr di zucchero 250 gr di50 ml di latte Granella di zucchero Zucchero a velo 2 uova 316 gr di lievito in polvere ...