Pisa | psichiatra aggredita fuori dall' ospedale | è in gravi condizioni

(Di sabato 22 aprile 2023) Laresponsabile dell'unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell'Santa Chiara diè statada un uomo vestito di nero che è poi è riuscito a fuggire. L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri ed è stato reso notoa polizia. La dottoressa, 55 anni, secondo quanto si è appreso, è ricoverata ine in prognosi riservata dopo essere stata trasferita al pronto soccorso dell'di Cisanello in stato di incoscienza.

La vittima è laresponsabile dell'unità funzionale di Salute Mentale Adulti e Spdc dell'ospedale Santa Chiara di, che ora si trova in prognosi riservata dopo essere stata trasferita ...aggredita a, cos'è successo . La vittima è in gravi condizioni . Il testimone .aggredita a, cos'è successo. Come riporta 'Ansa', l'aggressione ha avuto luogo intorno ...Laresponsabile dell'unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell'ospedale Santa Chiara diè stata aggredita da un uomo vestito di nero che è poi è riuscito a fuggire. L'episodio è ...

Aggredita fuori dall'ospedale di Pisa, grave psichiatra di 55 anni RaiNews

Quel precedente a gennaio che fa rabbrividire. La dottoressa Barbara Capovani presa a sprangate fuori dal reparto nel tardo pomeriggio di venerdì 21 aprile ...La 55enne aveva appena finito il suo turno di lavoro. Operata d’urgenza ieri sera. L’aggressore con cappello e mascherina per nascondere il volto. "Potrebbe essere un paziente".